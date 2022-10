Al via le assemblee della Lega, Morrone: "La Romagna è ormai diventata sempre più contendibile"

Tra questa e le prossime due settimane il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, ha programmato una serie di assemblee con militanti e sostenitori della Lega delle tre province romagnole e dell’imolese per analizzare il risultato elettorale e per confrontarsi con gli intervenuti. "Mercoledì sera a Cesena è stata la volta della provincia di Forlì-Cesena - esordisce -. E' stata una serata interessante e ricca di spunti con una platea attenta e ricettiva e diversi interventi di ampio respiro e costruttività. Tante e sentite le congratulazioni per la mia rielezione che mi hanno commosso e tanto anche il rinnovato entusiasmo di amministratori e militanti che hanno evidenziato come in Romagna, rispetto ad altri territori, i risultati elettorali abbiano dato segnali incoraggianti".

"Poter contare su amministratori capaci e di esperienza e su militanti attenti e attivi, stare in mezzo alla gente per ascoltare e condividere, la certezza di essere portatori di valori e ideali che superano i confini di parte e avere progetti positivi e concreti per il territorio, tutto questo ci dà la certezza di essere protagonisti nei prossimi appuntamenti elettorali insieme alla coalizione di centrodestra - conclude -. Oggi molti comuni sono diventati contendibili: la Romagna è sempre meno ‘rossa’. Pressoché generale, infine, l’appoggio a Matteo Salvini, considerato l’uomo politico più lungimirante oggi in Italia".