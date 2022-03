L'assessore alla Cultura Melandri: "Non mi piace sentire di orchestre che rifiutano musicisti russi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Sono sincero: non mi piace la notizia di orchestre che rifiutano musicisti russi.

Siamo davvero così sicuri che vietare un’esperienza di bellezza salvi il mondo?

Ma non era la bellezza a dover salvare il mondo?

La guerra è questo: persone che si trovano sole, abbandonate, in fuga, persone che muoiono.

La condanna alla guerra è innata, trovatemi un bambino che dica che la guerra è giusta. E stanno morendo da ambo le parti.

Credo che la cultura possa aiutare a formare uno sguardo nuovo, empatico, anche su questo dramma e che ostacolarla non potrà fare alcun bene a una situazione già così tesa.

Provate a immaginare un’orchestra internazionale, con musicisti provenienti da diversi continenti, paesi, dove il violinista ucraino suona a fianco della viola russa e dove ciascuno fa esperienza della propria unicità in relazione con l'altro, come ad esempio è già successo con israeliani e palestinesi.

Ecco cosa è la cultura: un luogo ospitale, dove ciascuno è libero di fare una riflessione e prendere coscienza delle proprie capacità, anche grazie al lavoro con persone diverse, alle quali è legato da un relazione indissolubile che arricchisce entrambi, perché entrambi esseri umani.

Valerio Melandri - Assessore alla Cultura del Comune di Forlì