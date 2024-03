L'attacco di Alleanza Verdi e Sinistra Forlì: "Parcheggi, pensiline e nastri tagliati. Zattini è preso da bulimia propagandistica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Quotidianamente da mesi assistiamo ad annunci, inaugurazioni, visite, tagli di nastri,promesse e quant'altro in un turbine autocelebrativo nel quale ormai per i cittadini è praticamente impossibile districarsi. Mentre in piazza Saffi si demolisce il pensilone, non sapendo dove metterlo, per sostituirlo, pare, con un ingombrante palco per spettacoli, è stato inaugurato un altro parcheggio, pavimentando l’area del parco storico dell'ex Morgagni in Centro Storico, buttando altri soldi sacrificando la città al traffico motorizzato e peggiorando il traffico e l’inquinamento.

L'amministrazione si distingue sempre in cattivo gusto e anche questa volta ha dato prova di questa sua qualità: ha abbattuto con motivazioni risibili la pregevole e antica recinzione dell’area per sostituirla con un orribile grigliato giallo con tanto di gabbia all'ingresso del Campus. Per quale motivo tanta bruttura, tanta insensibilità, tanto disprezzo per la cultura e la storia del luoghi ? E nella gabbia ci metteranno i leoni ?

Mentre il sindaco si bea guardando l'acqua versata sulla superficie drenante dell'area pavimentata come se avesse fatto lui questa straordinaria scoperta e mostrando di non sapere che da molti anni anche la pavimentazione delle autostrade è drenante i cittadini che amano davvero Forlì e la sua storia non possono fare a meno di rammaricarsi perchè sotto il cemento e asfalto dell’area di via Corridoni resteranno sepolti per sempre alcuni tratti delle mura della città di cui non restano che pochi tratti in vista. I resti delle antiche mura avrebbero potuto invece essere scavati, riportati alla luce e valorizzati in quello che avrebbe dovuto essere un parco.

L’idea di farci un parcheggio è farina del sacco della giunta precedente, che lo aveva previsto benché nell’area attorno al Campus ci fossero già oltre 1200 posti auto. Fortunatamente non aveva i soldi per farlo ma il Pnrr consente ora di tirare fuori dai cassetti i peggiori progetti e di realizzarli. Con questo discutibile intervento un centinaio di altri stalli contribuiranno a generare ulteriore traffico e intasamento, come sanno ormai anche i sassi. Purtroppo la parcheggite è una delle principali attività della amministrazione. Sulla pista ciclabile stendiamo un velo pietoso tanto è priva delle caratteristiche che la renderebbero rispondente ai requisiti richiesti per chi vuole spostarsi in bici e in sicurezza".

Alleanza Verdi e Sinistra Forlì