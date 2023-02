L'eco degli scontri tra studenti a Firenze arrivano a Forlì, i Giovani Dem: "Leggere la lettera della preside nelle classi"

Leggere nelle classi la lettera scritta dalla preside del liceo "Leonardo Da Vinci" di Firenze, a seguito degli scontri tra studenti davanti al liceo Michelangiolo. E' l'appello che i Giovani Democratici rivolgono ai rappresentanti di istituto, di classe, ai professori e ai dirigenti scolastici delle scuole di Forlì. Nella missiva, la preside Annalisa Savino ha messo in relazione il "disgustoso rigurgito" identitario, con la politica dell'attuale governo, scrivendo che "il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. E' nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. 'Odio gli indifferenti', diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee". Lettera che il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha definito "impropria".

"Come Giovani Democratici siamo profondamente sconcertati dalle parole inadeguate e indegne con cui il ministro dell’istruzione Valditara si è espresso contro la dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze la cui lettera ha fatto in questi giorni il giro del web venendo apprezzata per la ferma condanna di quanto accaduto e il giusto richiamo contro l’indifferenza e contro la violenza di chi professa le stesse idee che cent’anni fa, con gli stessi modi e metodi, ci hanno portato alla dittatura fascista - affermano i dem -. Troviamo lunare il fatto che il ministro, e con lui l’intero governo, dopo aver taciuto più giorni sulla vicenda invece di esprimere solidarietà alle vittime e condanna per la violenza squadrista rompa il silenzio per attaccare la preside minacciando addirittura provvedimenti per la sua lettera che invece dimostra una professionalità e uno spirito civico che meriterebbero solo un encomio".

"Rivolgiamo per tanto un appello ai rappresentanti di istituto, di classe, ai professori e ai dirigenti scolastici delle scuole di Forlì affinché quella lettera, che il ministro ha definito come “impropria, strumentale, una campagna d’odio e delegittimazione” venga letta nelle classi agli studenti perché quando tacere di fronte alla violenza e allo squadrismo diventa la normalità e il richiamo alla difesa delle radici della nostra democrazia diventa una campagna d’odio, sentiamo il dovere di smuovere quante più coscienze possibili in difesa dei valori di libertà e democrazia rispetto ai quali non consentiremo né tentennamenti né passi indietro, tantomeno da parte del ministro che più di tutti dovrebbe rappresentare noi studenti", concludono.