L'editorialista Andrea Cangini a Salotto blu: "Spero per il Paese che il Pd scelga Bonaccini"

E' Andrea Cangini, giornalista e scrittore, già direttore de "Il Quotidiano Nazionale" e senatore di Forza Italia, il nuovo ospite dell'approfondimento "Salotto Blu" a cura di Mario Russomanno, che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. L'attuale segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi, ha espresso opinioni sulla attualità politica "Per quanto gli ultimi quindici anni abbiano mostrato la debolezza delle leadership e la volubilità del consenso, non credo che Giorgia Meloni si rivelerà una meteora - ha detto -. Gli italiani ne hanno riconosciuto il coraggio, la coerenza, la preparazione sperimentata in una non breve gavetta. Ha saputo attrarre attenzioni variegate e, attenzione, solo il sette per cento del suo elettorato si dichiara di destra"

. Il fronte opposto? "Il Paese ha bisogno di una possibile alternanza, che non può essere costituita dal movimento cinque stelle. Il Pd è in una fase delicatissima, si gioca tutto ed è a rischio di diventare ininfluente. Bonaccini ha mostrato capacità di rappresentare diversi ambienti sociali ed economici, mi pare la carta migliore di cui disponga il suo partito".