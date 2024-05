L'ex campionessa di ciclismo e dirigente Ausl Silvia Mambelli candidata con Rinnoviamo

Anche Silvia Mambelli, ex campionessa di ciclismo ed ex dirigente delle professioni sanitarie dell’Ausl Romagna, ha deciso di sostenere e candidarsi in RinnoviAmo Forlì. “Ho scelto di appoggiare e candidarmi in RinnoviAmo Forlì, a fianco di Graziano Rinaldini, per mettere a disposizione il mio background esperienziale al bene comune della mia città ed in specifico per le politiche dei servizi sanitari e delle attività sportive - esordisce -. Penso che sia importante condividere la consapevolezza dello sport e di un corretto stile di vita per stare bene con il proprio corpo, e anche con la propria mente".

Il curriculum

Nata a Forlì, una vita dedicata e spesa in ambito sportivo e sanitario. Prima infermiera, poi coordinatrice e formatrice degli infermieri, nonché docente universitario, per concludere l’escalation professionale con l’incarico massimo di dirigente, nonché direttore delle professioni sanitarie dell’Ausl Romagna. Carriera piena di stimoli e di passione arricchita ogni giorno di nuove conoscenze e competenze che ha reso possibile la realizzazione di un pezzo di storia della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie del territorio forlivese e romagnolo, contribuendo in modo significativo a far crescere quantitativamente e qualitativamente i servizi ospedalieri e territoriali, per esempio: Casa di Comunità di Forlimpopoli, rete degli Infermieri Case Manager di collegamento dei percorsi assistenziali Ospedale e Territorio, Assistenza Domiciliare per le cure palliative, Infermieri wound care, fisioterapista case manager per il percorso disabili.

La professionalità, l’impegno e la predisposizione all’innovazione sono stati il volano per il percorso di carriera e per la predisposizione di assetti organizzativi innovativi coerenti al mutare dei bisogni della popolazione, riconosciuto anche dal mondo professionale attraverso numerose richieste di portare la propria esperienza a Convegni e Congressi nazionali e internazionali, fra cui la Consensus Conference con l’Oms, nonchè insignita dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 2012. Le esperienze lavorative non le hanno impedito di praticare ciclismo, a livello professionistico prima, e amatoriale poi, per gran parte della sua vita, proseguendo la propria attività sportiva amatoriale anche oltre il ritiro e dedicandosi anche ad altre discipline.