"L'ex pensilina di Piazza Saffi porti conforto ai parenti nell'area esterna della camera mortuaria"

"Non ho notizie ancora sulla nuova approvata ubicazione della discussa pensilina ex bus, rimossa da Piazza Saffi e così mentre rendevo triste omaggio (cit Antonio De Curtis) come purtroppo mi è capitato troppo spesso nel recente periodo, ho raccolto l’opinione dei residenti e non solo, che conferivano il loro conforto ed accorata partecipazione, facendomi osservare come l’area esterna, antistante le camere che accolgono le spoglie, sia sguarnita di qualsiasi copertura utile a riparare parenti ed amici che rendono accorata visita. Posto naturalmente l’iterazione e sinergia tra le competenze degli Enti ovvero la Ausl e l’amministrazione comunale, non senza il parere della soprintendenza che sta monitorando normativamente il restauro della parte storica del complesso Morgagni Pierantoni, potrebbe essere valutata la ricollocazione della pensilina nell’area citata, contestualizzando la sistemazione in modo da mantenere il necessario spazio di movimento dei mezzi deputati al servizio laddove ad avviso di molti cittadini la pensilina acquisirebbe una valenza ed una sensazione di ritrovata utilità nel sentire dei residenti contribuendo a lenire un momento sempre di sensibile smarrimento".

Raffaele Acri, vice coordinatore Quartiere Resistenza