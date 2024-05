“Il patrimonio culturale forlivese, molte incognite e poche trasparenze”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

“La scorsa settimana alcune preziose opere della Pinacoteca di Palazzo del Merenda, fra cui due tele del Guercino, sono state trasferite a Cento. La notizia ha colto di sorpresa molti forlivesi e ha suscitato fondati timori fra gli addetti ai lavori e la cittadinanza per le modalità di movimentazione delle opere, trasportate fino in strada senza protezioni, fatto gravissimo che ha messo a rischio l’integrità delle stesse.

La mancanza di trasparenza nella comunicazione sui temi della cultura è stata in questi anni una cifra caratterizzante della Giunta Zattini, ma ci saremmo aspettati che i cittadini venissero almeno informati della durata del prestito, indicata negli atti amministrativi fino a maggio 2025, ma che potrebbe essere estesa ben oltre se, come annunciato, questa operazione servirà a evitare che tali opere finiscano in deposito.

Il fatto che la notizia, comparsa già a inizio marzo sulla stampa ferrarese, sia stata tenuta segreta in città fino alla fine di aprile dovrebbe far riflettere sull’uso disinvolto delle nostre collezioni museali, ridotte ormai a giacimento per prestiti e trasferimenti. Ci chiediamo infatti quale patrimonio dovrebbe essere valorizzato, nelle intenzioni degli organizzatori, dalla mostra di Cento.

Non certo quello conservato a Palazzo del Merenda, dove ad oggi non è dato conoscere l’accessibilità ai fondi antichi della Biblioteca Saffi, fra cui le preziose Raccolte Piancastelli, e alle collezioni museali, che non potranno essere spostate e che dovranno convivere con i rischi di sicurezza e le limitazioni di fruizione imposte dall’imminente cantiere.

Non quello esposto al San Domenico, dove ormai da anni manca il materiale informativo sulla Pinacoteca e dove gli allestimenti delle grandi mostre spesso scoraggiano, con pannelli e sbarramenti, la visita alle collezioni permanenti.

E tanto meno quello di Palazzo Romagnoli, dove l’azione di smantellamento di una delle più belle sedi museali della città e di trasferimento della Collezione Verzocchi procede inesorabile, in spregio delle proteste e delle iniziative di mobilitazione anche recenti e con un dispendio di risorse pubbliche stimabile in milioni di euro.

Anche in questo caso l’imperativo dominante è l’assoluta mancanza di chiarezza, come mostra la promozione dell’apertura gratuita nella prima domenica del mese. Perché non dire ai forlivesi che quella di domenica 5 maggio potrebbe essere una delle ultime occasioni (se non l’ultima) per visitare liberamente le Collezioni del Novecento, destinate da Zattini e Melandri a una probabile collocazione in deposito a tempo indeterminato, visto il continuo ritardo dei lavori di palazzo Albertini?”