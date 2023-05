L'ingresso di Ragni in Consiglio comunale finisce al Ministero dell'Interno: a porre il quesito è Forza Italia

Finisce sui tavoli del Ministero dell'Interno la questione dell'ingresso in Consiglio comunale di Fabrizio Ragni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia che si era candidato nel 2019 nelle fila di Forza Italia e che poi è entrato nell'assise come primo dei non eletti per effetto delle dimissioni di Marco Catalano (anche lui eletto in Forza Italia e poi passato a Fratelli d'Italia ed infine nominato assessore nella giunta Zattini in rappresentanza di quel partito, con conseguente dimissione dal Consiglio).

A proporre il quesito al ministero è Lauro Biondi, capogruppo di Forza Italia, che più volte in passato ha contestato politicamente l'ingresso di Ragni in consiglio comunale. Spiega Biondi: "Si conclude, o meglio, si concluderà con la risposta che ci giungerà dal Ministero degli Interni, a seguito di parere da noi richiesto, l'iter dei ricorsi effettuati da Forza Italia a seguito dell'ingresso in Consiglio Comunale per surroga di Fabrizio Ragni. Nonostante le risposte, che consideriamo insufficienti, degli organi della Presidenza del Consiglio Comunale, dopo alcuni momenti di consultazioni, in via ufficiosa, con la Prefettura di Forlì, abbiamo ritenuto di proseguire l'iter del ricorso, ribadendo la nostra contrarietà e l'assoluta illogicità sia di quanto verificatosi".

Questa la critica di Biondi: "Quando si ha il mandato da parte degli elettori, ancorché i voti ricevuti non siano stati sufficienti in prima battuta, si ha, a nostro avviso, il dovere morale, etico e finanche politico di rispettare quel mandato degli elettori. Nel caso in cui vi siano ripensamenti solo ed esclusivamente personali, si declina l'ipotesi del mandato e, eventualmente, ci si propone ad una successiva tornata elettorale. La nostra convinzione tutta "di Forza Italia" viene altresì suffragata dall'ampio consenso ricevuto dal Sen. Cottarelli che, in dissenso dal proprio partito, non ha ritenuto di transitare in altro gruppo, bensì di ufficializzare le proprie dimissioni dal Senato. I comportamenti del consigliere Ragni allontanano i cittadini dalla politica".