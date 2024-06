"La città che vogliamo", le richieste di Fiab. Critiche su viale della Libertà, Corso della Repubblica e bicipolitana

"La città che vogliamo". E' il documento che Fiab ha presentato ai candidati sindaci in vista delle elezioni amministrative. "Abbiamo riscontrato piena condivisione sui contenuti da una sola parte, mentre dall’altra abbiamo incontrato perplessità o un parere decisamente contrario su alcuni punti - attaccano dall'associazione -. In ogni caso, indipendentemente dall’esito delle votazioni e dal colore politico della nuova giunta, ci impegniamo a rinnovare la nostra disponibilità a collaborare sui temi della mobilità, con l’obiettivo di trasformare Forlì da città pensata per le auto a città per tutti".

"Collaborare per noi significa condividere idee e progetti, confrontarsi con le linee guida dell'amministrazione e suggerire soluzioni tecniche quando possibile - proseguono da Fiab -. Purtroppo, finora questo non è avvenuto come sperato. Abbiamo avuto un buon rapporto con l’assessore alla mobilità e con i tecnici di riferimento dell’attuale giunta; siamo stati coinvolti nella definizione del biciplan e le nostre indicazioni sono state accolte. Tuttavia, quasi nessuna di queste è stata poi realizzata. Un esempio emblematico è la riqualificazione di Viale della Libertà. Avevamo proposto di destinare i due controviali a strade ciclabili, come previsto a livello normativo, e questa proposta era stata inserita nel biciplan. Tuttavia, nella realizzazione pratica, il percorso per le bici è stato collocato sui marciapiedi centrali insieme alle fermate degli autobus. Questo ha comportato una perdita di tempo per tutti".

"Un altro esempio riguarda il report del nostro gruppo tecnico su alcuni percorsi della bicipolitana, una rete ciclabile che dovrebbe collegare i quartieri urbani e il centro con le frazioni - proseguono -. Per questa attività è stato richiesto il nostro coinvolgimento, grazie alle competenze certificate del nostro gruppo tecnico. Per ogni pista ciclabile abbiamo segnalato le criticità, riassunte in formato digitale e inviate ai tecnici per gli opportuni interventi. Tuttavia, nonostante il nostro lavoro sia stato consegnato due anni fa, a oggi non è stato effettuato alcun intervento. Sono state avviate nuove opere e sono stati installati cartelli indicatori per la bicipolitana su ciclabili che ancora non esistono".

E ancora: "Sembra che, soprattutto in questa fase di fine mandato, si voglia mostrare attivismo e novità a tutti i costi. Un esempio è l'inizio dei lavori per la ciclabile nel fossato della rocca di Ravaldino, un progetto dell'anno scorso che è ora giunto alla fase operativa. Questo progetto non è una novità per noi, poiché ci era stato annunciato durante l’ultimo incontro tecnico, frettolosamente e senza possibilità di accedere a tavole o disegni progettuali. Ci chiediamo se sia davvero necessario aggiungere altro cemento nelle poche aree verdi rimaste in centro. Chi potrebbe utilizzare una ciclabile di 600 metri con una pendenza dell'8%? Un altro esempio è la riqualificazione di Corso della Repubblica, dove anche in questo caso non siamo stati coinvolti se non a progetto definito. E l’elenco potrebbe continuare. A nostro avviso, per rendere la città ciclabile non sono sufficienti nuove piste ciclabili o interventi sporadici. È necessaria una rivoluzione culturale, difficile ma essenziale, che deve partire dal basso, attraverso l’educazione alla sostenibilità, un’adeguata informazione e un continuo monitoraggio".