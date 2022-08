La classifica di sportività, Bentivogli (Lega) vede il bicchiere mezzo pieno: "Una valutazione più che soddisfacente"

"Una valutazione più che soddisfacente". Albert Bentivogli consigliere e segretario comunale Lega commenta così il rendiconto annuale 2022 del Sole 24 ore in merito alla situazione dello sport nelle provincie italiane. "Forlí-Cesena si colloca al secondo posto in Italia per presenza e offerta degli enti di promozione sportiva (EPS) ed associazioni sportive dilettantistiche che rappresentano la spina dorsale di tutto il movimento sportivo di base e dei tanti corsi di avviamento allo sport", afferma Bentivogli.

"Tutto ciò la dice lunga sullo stato di salute e su quanto la nostra città investa sui giovani che si avvicinano ad un panorama di discipline che accontenti tutti i gusti dei nostri giovani sportivi in erba - aggiunge -. La classifica ci premia inoltre per la grande disponibilità delle strutture sportive cittadine e per il coinvolgimento generale all’attività sportiva di base, vero valore aggiunto di questo mondo che trasmette valori fondamentali della vita in funzione di una comunità che crescerà sempre più sana e dinamica. Ricordo il calendario dei prossimi eventi sportivi della nostra città: domenica 9 ottobre la 1^Maratona Città di Forlì e la Mezza maratona di Romagna domenica 23 ottobre…sportivi si diventa"