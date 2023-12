La Consulta Comunale delle famiglie a confronto su cinque temi: "Un assessorato specifico aiuterebbe"

Si è riunita la Consulta Comunale delle famiglie alle forze politiche presenti in Consiglio comunale alla presenza di Paola Casara nella veste di presidente della lista civica "Forlì Cambia", Davide Minutillo capogruppo di "Centrodestra per Forlì", Emanuela Bassi e Vincenzo Bongiorno, rispettivamente capogruppo e coordinatore di Forlì di "Fratelli d'Italia". Presente anche l'assessora Barbara Rossi per comunicare l'inizio del percorso finalizzato ad ottenere il marchio "Comune Amico della famiglia".

La coordinatrice Maria Cristina Terenzi ha introdotto la serata presentando le 22 associazioni che compongono la Consulta e che, all'unanimità, hanno individuato i cinque argomenti tema del confronto, "tutti finalizzati alla realizzazione concreta del principio di sussidiarietà e a sollecitare l'amministrazione pubblica a svolgere il proprio compito di sostegno alle famiglie rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di scegliere liberamente il proprio progetto di vita".

Entrando nel merito dell'applicazione delle norme che prevedono progetti personalizzati per i disabili, Minutillo ha sottolineato che per le famiglie “i problemi si acuiscono quando il figlio entra nell'età adulta, quando ad esempio si potrebbe prospettare un inserimento in ambito lavorativo. Nella mia vita - ha aggiunto - ho conosciuto molti disabili con elevate capacità; gli ostacoli posti dall'attuale normativa nazionale facilitando l'esclusione del disabile dal mondo del lavoro mortifica non solo le sue potenzialità, ma anche il grande contributo che potrebbe offrire alla società".

Casara ha confermato che, se in ambito scolastico sono molti gli interventi che favoriscono l'integrazione, il momento più delicato “è il passaggio dal percorso scolastico alla vita adulta”. Per quanto riguarda i progetti personalizzati, ha sottolineato poi che "i voucher alle famiglie non bastano, perchè occorre anche una maggiore offerta delle opportunità e questo vale per tutte le fasce d'età in modo da garantire a tutte le famiglie una effettiva libertà di scelta e quindi reali progetti personalizzati”.

Per Bongiorno, “la presenza nelle classi di alunni disabili, come pure la presenza di bambini stranieri, sono una grande opportunità per educare i nostri figli all'accoglienza e alla dimensione comunitaria che comprende sempre le diversità, senza per questo annacquare la propria identità e tradizione, ma cercando un dialogo che costruisca vera integrazione senza omologazioni”.

Bongiorno ha formulato anche una proposta sulla questione lavorativa: “l'amministrazione pubblica può introdurre delle innovazioni nel mondo del lavoro a partire dalle “società partecipate”, superando così le carenze e le discriminazioni “legalizzate”. Sui primi articoli della Legge 194/78, che riconoscono alle donne il diritto di essere sostenute nel rimuovere gli ostacoli che le potrebbero indurre alla scelta dolorosa dell'aborto, le tre forze politiche presenti sono state unanimi nel dire che è doveroso e necessario applicare tutti gli articoli della legge. Vincenzo Bongiorno ha assunto l'impegno di adoperarsi per riattivare il Protocollo sottoscritto nel 2007 dall'allora Ausl, Amministrazione comunale e Terzo settore: “occorre far sentire che c'è una comunità che tifa per la vita”, questo il suo commento.

Minutillo ha aderito a questo impegno sottolineando però che, "oltre ai numerosi condizionamenti sociali, c'è anche la mancanza di valori e quindi la tendenza diffusa a non assumersi delle responsabilità”. Casara gli ha fatto eco sottolineando che "prevenzione e libertà di decisione non possono prescindere dall'informazione sulle opportunità che vengono offerte in alternativa all'aborto; prendendo spunto dalla propria esperienza di insegnante, ha sollecitato a non lasciare sole le giovanissime portando una maggiore informazione anche nelle scuole perchè, soprattutto in quella fascia d'età, l'aborto è percepito come l'unica strada percorribile”.

Sulla proposta della Consulta comunale di promuovere anche a Forlì il progetto “Comune amico della Famiglia”, l'assessora Rossi ha comunicato di aver "accolto con entusiasmo" la proposta, di avere già iniziato insieme alla Consulta un approfondimento constatando "una notevole sintonia e la possibilità di armonizzare questo progetto con tanti interventi già realizzati a Forlì a favore della famiglia. Questa situazione faciliterà la sua realizzazione rendendolo armonico con le caratteristiche specifiche del nostro territorio”.

Per quanto riguarda la richiesta di un assessorato specifico dedicato alla famiglia, le tre forze politiche concordano sulla necessità, o quanto meno di istituirlo in maniera svincolata dal Welfare. Casara ha tenuto a precisare che "come una cabina di regia, non complicherebbe, ma semplificherebbe il lavoro dell'amministrazione pubblica”. Ha aggiunto quindi che è già in atto una sorta di sperimentazione sulla possibilità di far confluire tutte le politiche famigliari: si tratta del bando “Talenti”, vinto dal Comune di Forlì, “finalizzato a rendere la nostra città più attrattiva per le giovani coppie, riunisce in un vasto progetto i vari servizi che intersecano la famiglia: abitativo, lavorativo, educativo e sportivo. Sarà perciò un buon banco di prova”.

Bongiorno non ha dubbi: “Per noi la famiglia non è un argomento tra gli altri del programma elettorale, ma è il centro del programma elettorale intorno al quale girano tutti gli altri”. I politici presenti poi, prendendo atto della segnalazione sui limiti dell'informazione dei servizi e delle iniziative a sostegno della famiglia, sono concordi nell'affermare che “tutto si può migliorare”. Al termine dell'incontro, Terenzi a nome di tutte le associazioni presenti, ha ringraziato per il confronto e per i contributi portati dai politici, mettendo in evidenza che sarebbe già un notevole miglioramento delle politiche famigliari riattivare e portare avanti fin da subito tutte le esperienze virtuose locali e non locali che sono emerse durante dell'incontro.