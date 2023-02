La costituzione della Repubblica Romana: i repubblicani forlivesi celebrano la ricorrenza del 9 febbraio

I repubblicani forlivesi celebrano la Repubblica Romana e la ricorrenza del 9 febbraio con una serie di iniziative. La storia: intimorito dai moti risorgimentali nel novembre 1848 papa Pio IX fuggì a Gaeta, abbandonando lo Stato pontificio, che comprendeva Lazio, Umbria, Marche e Romagna. Con volere popolare il IX febbraio 1849 venne proclamata la Repubblica Romana, retta dai triumviri Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. L’intervento armato di Francia, Austria e Borboni ne decretò la caduta, nonostante la fiera resistenza di Garibaldi e dei garibaldini. Il lascito più importante di questa pagina risorgimentale è la Costituzione della Repubblica Romana, ispiratrice della base della nostra Costituzione.

La celebrazione del IX febbraio è molto sentita in Romagna soprattutto negli ambienti repubblicani, ispirati da Mazzini e Saffi, che ogni anno ne festeggiano la ricorrenza. Giovedì alle 10 è prevista la deposizione di una corona al monumento di Saffi con le autorità cittadine, mentre al circolo di Forlimpopoli appuntamento alle 20 con le “loverie” di Carnevale. Venerdì, alle 20, alla Mazzini di Forlì, cena e musica con Daniela Vallicelli e Leonardo Vallicelli (per prenotazioni contattare il numero 3392739176). Sabato alle 20, invece, cena al circolo Bertinoro la Rimbomba, mentre domenica alle 12.30 pranzo al circolo di Barisano (per prenotazionicontattare il numero 3405728233).