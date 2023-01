La deputata Alice Buonguerrieri incontra i vertici di Confesercenti

Si è svolto lunedì mattina nela sede di Confesercenti Forlì un incontro tra il gruppo dirigente della associazione e Alice Buonguerrieri, deputata eletta alla Camera per Fratelli d’Italia nel collegio uninominale di Ravenna e nel plurinominale Romagna. "L’occasione è stata utile alla reciproca conoscenza degli intervenuti e ad aprire un confronto sulle principali tematiche economico imprenditoriali del territorio relative, in particolare, alle problematiche riguardanti le infrastrutture (Aeroporto, Scalo merci ferroviario e sede del carcere), la riforma del sistema dei Confidi per il credito alle micro imprese e le vicende legate alle normative di riferimento inerenti il Pos e le accise, oltre ad altri temi strategici della realtà forlivese, con l’impegno di dare ricorrenza periodica al confronto, al fine di costruire assieme le migliori proposte di soluzioni praticabili ed utili alle sorti delle piccole e medie imprese", viene spiegato.