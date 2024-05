La deputata Rosaria Tassinari e l'assessore Petetta in visita al reparto Ginecologia

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice dell'Emilia-Romagna di Forza Italia, ha visitato domenica mattina, assieme all'assessore Giuseppe Petetta, il reparto di ginecologia presso l'Ospedale di Forlì. "Siamo andati a ringraziare il personale medico e paramedico che ogni giorno svolge con competenza e passione un importante compito - ha detto Tassinari - ma soprattutto siamo venuti a fare gli auguri alle neo mamme. Il sostegno alla natalità è uno dei cardini del nostro programma: quando si parla di difesa della vita ci si riferisce anche a questo: una classe politica lungimirante deve creare i presupposti per agevolare e stare a fianco di chi decide di mettere al mondo dei figli".

"In questo senso il pacchetto di misure messe in campo dal Governo che vanno dall'aumento degli aiuti economici sotto forma di assegno di sostegno, dell'aumento del periodo di congedo parentale ma anche di aiuti per le giovani coppie che vogliono formare una famiglia, la creazione degli asili nido e il supporto delle famiglie fragili sono esempi chiari della forte volontà politica del Governo e di Forza Italia - conclude -. Festeggiamo le mamme ma noi vogliamo essere al loro fianco e a favore della vita tutti i giorni dell'anno".