La deputata Rosaria Tassinari in visita nelle aree della città colpite dal maltempo

Dopo essere intervenuta martedì scorso alla Camera per chiedere al governo lo stato di emergenza per il maltempo in Emilia Romagna, come ha poi concesso il Consiglio dei ministri, grazie a tante altre richieste istituzionali (fra cui quella del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani), venerdì mattina la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari ha visitato alcune zone di Forlì colpite dal maltempo, fra cui quella di via Isonzo.

La parlamentare, accompagnata dall’assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta, ha constato di persona i danni a cose e i numerosi disagi alle persone. "Sono in continuo contatto telefonico con vari sindaci, fra cui i primi cittadini di Faenza, Modigliana, Dovadola e Predappio, ovvero le zone più colpite della Regione e dell’Appennino - informa Tassinari -. A questo proposito esprimo vicinanza ai cittadini costretti a lasciare momentaneamente le proprie abitazioni, ai tanti che hanno subito danni alle cose e alle case, nonché disagi di vario genere, a tutti quelli che stanno subendo danni incalcolabili per le attività economiche, turistiche e agricole".

"La macchina dei soccorsi è in moto a pieno ritmo, come pure il Coordinamento di Protezione civile regionale - conclude Tassinari -. Ora siamo nella fase di stare vicini alle persone. Seguirà la stima dei danni. Infine, dovremo cercare una collaborazione fra tutte le istituzioni locali, regionale e nazionale per trovare al più presto soluzioni concrete per cercare di superare i disagi delle persone e delle imprese colpite dalle calamità eccezionali”.