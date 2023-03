La deputata Rosaria Tassinari membro del Comitato di vigilanza sulla documentazione

La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari è stata nominata dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, membro del Comitato di vigilanza sulla documentazione, in rappresentanza di Forza Italia. Giovedì scorso il Comitato, presieduto dalla vicepresidente della Camera Anna Ascani e formato da deputati, si è riunito per la prima volta. Il Comitato, su incarico dell’Ufficio di Presidenza, svolge i compiti di indirizzo e controllo sull’attività di documentazione delle strutture della Camera dei deputati, come previsto nell’apposito regolamento sull’attività di documentazione e della biblioteca.

"Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: formula indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di documentazione da parte dei servizi e uffici competenti; formula proposte sull’attività di documentazione ai competenti organi della Camera dei deputati ed esprime, su loro richiesta, pareri su iniziative di documentazione, in relazione alle esigenze di coordinamento ed alla congruità dei mezzi necessari - spiega Tassinari -. Inoltre definisce i criteri generali per l’accesso, anche attraverso il sito internet, alla documentazione e alle informazioni elaborate dai servizi ed uffici, da parte di autorità pubbliche, enti e privati; approva il piano editoriale delle pubblicazioni della Camera dei deputati”.

Per la Tassinari questo nuovo incarico si aggiunge ai due precedenti: membro della VII Commissione cultura, scienza e istruzione e della XI Commissione lavoro pubblico e privato. "Oltre ad accompagnare il processo delle attività di documentazione delle strutture amministrative e a svolgere attività istruttoria sulla funzione del controllo parlamentare, il Comitato promuove iniziative di valorizzazione del patrimonio documentale conservato presso la biblioteca e l’archivio storico, attraverso seminari di carattere culturale e storico aperti al pubblico - conclude -. Durante la prima riunione del Comitato, oltre a fare il punto sulle attività in corso, si è iniziato a discutere sulle iniziative che si possono mettere in cantiere in questa legislatura”.