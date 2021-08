La Festa democratica di Castrocaro compie 10 anni, obbligatorio il Green Pass per partecipare agli spettacoli

Si apre lunedì 16 agosto la Festa democratica di Castrocaro Terme, che per 10 giorni, fino a mercoledì, 25 agosto, animerà l’area mercato di via Cantarelli

Si apre lunedì 16 agosto la Festa democratica di Castrocaro Terme, che per 10 giorni, fino a mercoledì, 25 agosto, animerà l’area mercato di via Cantarelli: la Festa nel 2021 compie 10 anni. Ogni sera dalle 19, saranno aperti gli stand gastronomici, che offriranno specialità romagnole e di pesce, poi spazio alla musica con i gruppi live nella zona Lounge bar, dove si potranno gustare pestati e birre, e le orchestre della tradizione sul palco centrale'. Dal 20 al 22 agosto la festa si trasforma nello ‘Spa-party’, tre giorni dedicati ai giovani con dj set e concerti.

Ecco il programma: Lunedì 16 alle 12 pranzo alla festa, pomeriggio e sera in compagnia di “Renzo e Luana. Dalle 21.30, nella zona Lounge bar “Popstars gone rock” con la band “Antipop”. Martedì 17, alle 21, “Sofia & Ale” e alle 21.30 la tribute band dei Negrita “Desert club”. Mercoledì 18, sempre alle 21 sul palco centrale, l’esibizione dell’orchestra Mirko Gramellini, mentre nella zona lounge bar i classici del panorama pop, con la band “Anima pop”. Giovedì 19, alle 21, lo show di Patrizia Ceccarelli, mentre alle 21.30 il gruppo folk cantautorale “Etilisti noti”.

Venerdì 20 si apre lo “Spa Party”, con la Festa dei giovani in collaborazione con Radio Studio Delta. Sabato 21, largo alla musica dei Pink Floyd con la tribute band “Floyd Machine” (ore 21). Domenica 22, dalle 12 pranzo alla festa e la sera, alle 21, l’esibizione dei “Moka Club”. Lunedì 23 sul palco centrale, alle 21, il concerto di Luca Bergamini, mentre nella zona lounge bar, alle 21.30, successi italiani e non con i “Groviglio”. Martedì 24 esibizione dell’Orchestra Vincenzi e poco dopo si parte con il rock ‘from Rumagna’ dei “The former child”. La festa si chiude mercoledì 25, con lo show di Roberta Cappelletti e nella zona lounge bar la band “Ermal”, che propone musiche rock, pop, funk e soul. Info e prenotazioni 327 8294349. Nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti, dai 12 anni in su, per partecipare agli spettacoli è necessario presentare il Green Pass.