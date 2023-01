La Forlì del futuro, Tassinari (Forza Italia) incontra Zattini: "Università ed Ex Eridania, pieno appoggio dai Ministeri"

La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari è stata ricevuta venerdì mattina in Comune a Forlì dal sindaco Gian Luca Zattini, insieme agli assessori all’ambiente e alle opere pubbliche, rispettivamente Giuseppe Petetta di Forza Italia e Vittorio Cicognani, per fare il punto su alcuni progetti di attualità che stanno a cuore all’attuale amministrazione. "In collegamento da Roma con la ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, abbiamo illustrato l’importanza di istituire un Collegio universitario superiore per un centinaio di studenti e una foresteria per insegnanti, all’interno della ristrutturazione dell’Hotel della Città, passato da poco al Comune, grazie ad un recente accordo con la Fondazione Garzanti", esordisce Tassinari.

"Sempre con la ministra Bernini abbiamo presentato altre potenzialità della città di Forlì legate all’università di Bologna per le facoltà distaccate nella nostra città. In particolare abbiamo illustrato le potenzialità della cosiddetta Palazzina o Studentato dell’università, con aule e laboratori da ricavare nell’area dell’ospedale per gli studenti di medicina e scienze infermieristiche - continua Tassinari -. A questo proposito la ministra Bernini ha assicurato non solo il suo grande interesse per i progetti forlivesi, ma anche l’appoggio del suo ministero, chiedendo di essere continuamente informata dell’evolvere dei progetti ed eventualmente di incontrare il sindaco e gli amministratori forlivesi al ministero".

Sulla riqualificazione dell’area dell’ex Eridania, anche questa acquistata recentemente dal Comune e da trasformare in parco verde all’esterno e in una struttura dedicata ad attività sportive o cose simili interno, la deputata Tassinari precisa: "Anche su questo progetto ci siamo collegati col ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Picchetto Fratin, che ha dimostrato grande interesse per fare un cammino condiviso per trovare la soluzione migliore, magari in collaborazione con altri enti, fra cui la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, guidata da Maurizio Gardini che si è già detto interessato al progetto. Anzi a questo proposito Gardini e Zattini hanno annunciato che la società strumentale del Coni, Sport e Salute, sarebbe interessata alla struttura". Conclude la deputata Tassinari: “Questi sono soltanto alcuni esempi di progetti da seguire a Roma, insieme alla mia normale attività quotidiana che sto già svolgendo da ormai tre mesi alla Camera".