La Lega attacca la candidatura di Conficconi nel Pd: "Comitato 'No megastore’ nato per fomentare proteste"

Il vice capogruppo della Lega Albert Bentivogli attacca la candidatura nella lista Pd, per le prossime elezioni comunali, di Sara Conficconi, coordinatrice del circolo Pd Forese e attivista del comitato 'No megastore'. Dice Bentivogli: "Trovo singolare la presenza in lista della coordinatrice del comitato 'No megastore’, gruppo che si è sempre dichiarato apartitico e apolitico mentre oggi, al contrario, emerge chiaramente la sua matrice politica. Non più tardi di lunedì scorso, 8 aprile, in Consiglio comunale si è discusso delle delibere urbanistiche relative ai piani operativi approvati nel 2017 dall’allora maggioranza a guida Pd. Ad assistere alla discussione i componenti di quel Comitato alla cui guida c’è il segretario del Circolo Pd ‘Forese’ ovvero un’esponente del partito che ha dato vita al ‘cementificio’ cittadino nel corso dei decenni durante i quali ha amministrato Forlì".

E prosegue Bentivogli: "Evidente quindi la contraddizione, ma non ci stupiamo. Il metodo del Pd quando è all’opposizione è sempre lo stesso: fomentare proteste e strumentalizzarle contro la maggioranza contando sulla memoria corta delle persone. Credo molto nel rapporto con Comitati cittadini apolitici, animati da spirito costruttivo e collaborativo, ma non è questo il caso. Non dubito della buona fede di componenti del comitato ‘No megastore’, ma sono altrettanto convinto che la sua nascita sia più ‘spintanea’ che ‘spontanea’. Dopo decenni di cementificazione selvaggia del territorio e di politiche urbanistiche sbagliate, il Pd tenta di scansarne le responsabilità ma la verità viene sempre a galla”.