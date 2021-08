La lista civica Bartnora ha il suo "capitano": la marietta Barbara Asioli candidata sindaco del Colle

E' la lista civica Bartnora, nata dall'unione fra l'associazione Civitas e la lista "Uniti per cambiare", ad annunciare il primo candidato sindaco di Bertinoro in vista della chiamata alle urne di inizio ottobre. Si tratta di Barbara Asioli, classe 1961, "marietta tutor" a Casa Artusi e ragioneria tributarista. "In ogni squadra che si rispetti serve un capitano, una figura che possa rappresentare le ragioni stesse per le quali si è deciso di scendere in campo", introduce la lista civica, ricordando "l’intenzione di riportare al centro dell’azione amministrativa la competenza, l’amore per il nostro territorio e la condivisione di obiettivi e priorità con i cittadini. Con la serenità di chi era consapevole della qualità del gruppo e dell’assoluta libertà ed assenza di compromessi ci siamo presi qualche settimana di confronto prima di decidere, di comune accordo, chi potesse essere il miglior candidato sindaco2.

"La scelta doveva cadere su una personalità trasversale, che marcasse l’assoluta distanza tra il nostro progetto e le ideologie di parte. Serviva poi una persona con competenza ed esperienza, qualità che da troppo tempo sono estranee al governo del nostro territorio. Doveva infine trattarsi di una figura legata alla storia ed alle vocazioni della nostra meravigliosa Bertinoro - viene evidenziato -. Noi crediamo che Barbara Asioli non manchi di nessuna di queste qualità ed è per questo, oltre che per il suo carattere forte e tenace, che sarà lei il nostro candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative. Un candidato di cui andiamo orgogliosi e che, siamo certi, saprà valorizzare e guidare un gruppo ogni giorno più numeroso ed entusiasta di questa esperienza".

"Sogniamo una Bertinoro diversa, più a misura di cittadino. Vogliamo valorizzare le persone, le associazioni e le tante realtà che operano nel nostro territorio. Sentiamo la necessità di rendere il nostro centro storico più ospitale ma al tempo stesso a misura di residente - viene aggiunto -. Abbiamo già cominciato a dialogare con i nostri imprenditori, le aziende vitivinicole ed i tanti ristoratori che, coraggiosamente, hanno investito nel nostro Comune. Abbiamo idee e progetti che desideriamo condividere e realizzare con loro. Barbara saprà darci l’energia necessaria per portare a termine nel migliore dei modi questa campagna elettorale. Siamo convinti ed orgogliosi di questa scelta e la ringraziamo per aver accettato questa grande responsabilità".