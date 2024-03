La lista di centro-sinistra 'Forlì e Co' non si ricandida: "Esperienza esaurita, contribuiremo alla lista del Pd"

"Sono stati cinque anni complessi, in cui il centrosinistra si è trovato all'opposizione e ha avuto la necessità di riflettere sugli errori del passato e di lavorare per avanzare proposte in grado di dare risposte innovative ai problemi della città e ricostruire un rapporto con Forlì e le sue articolazioni sociali, civili e politiche. In consiglio comunale ci siamo trovati costantemente di fronte una maggioranza chiusa al confronto. Tuttavia, com'era nostro dovere, abbiamo cercato di comportarci in modo fermo ma costruttivo, non facendo mai mancare le nostre idee e proposte", è il bilancio che tracciano i consiglieri comunali di "Forlì e co", Federico Morgagni e Giorgio Calderoni per la lista civica del 2019 che non si ripresenterà quest'anno.

Ed ancora: "In questo contesto abbiamo progressivamente trovato la nostra strada prefiggendoci di lavorare con spirito civico e cercando il dialogo con le persone e le realtà del territorio, ispirandoci all’ideale di fondo di una democrazia partecipata, fondata sul coinvolgimento costante delle persone, dei corpi sociali e della società civile e affidata alla correttezza e imparzialità delle istituzioni rappresentative; battendoci, di conseguenza, per il rispetto dei ruoli e delle regole, intese non come mera formalità, ma come sostanza della vita politica in democrazia e cercando la via del dialogo e del confronto con le forze politiche presenti in Consiglio comunale sul merito delle questioni da affrontare, al di là dei pregiudizi di schieramento".

Tra le priorità che vengono poste ai prossimi rappresentanti politici "Forlì e Co" pongono la necessità di una "profonda revisione di un modello superato e sbagliato di pianificazione urbanistica e commerciale, incurante della sostenibilità ambientale e delle reali necessità delle persone; politiche culturali non finalizzate al marketing estemporaneo ma in grado di fornire servizi di qualità ai cittadini e di tutelare il patrimonio, al contempo richiamando la necessità di proposte turistiche legate alla memoria e identità della città; misure organiche per il centro storico che lo restituiscano, rigenerato e dotato di nuove identità e di una socialità rafforzata, al suo fondamentale ruolo di baricentro della vita cittadina".

"Ci siamo anche impegnati per un'idea di città inclusiva e sociale, basata su una coerente e forte rete di servizi sociali e accogliente verso ogni soggettività. Infine, siamo stati con energia a fianco delle persone alluvionate, per dare visibilità alle loro esigenze e richieste, e affinché la ricostruzione post alluvione fosse contrassegnata da principi di equità e sostenibilità. Si tratta di temi che trovano posto fra gli elementi distintivi della piattaforma per il prossimo governo della città condivisa dalle forze di centrosinistra, per la ricomposizione delle quali abbiamo contribuito con convinzione nell'arco di questi cinque anni. Alla luce di tutto ciò riteniamo che la funzione del nostro gruppo consiliare possa ritenersi esaurita con la conclusione di questo mandato amministrativo e che sia necessario mettere in campo nuove forme di azione politica per contribuire a dare a Forlì il governo nuovo di cui ha bisogno", conclude la nota.

Ed infine, come era stato già annunciato, "non riteniamo utile ripresentare la lista civica Forlì e co. Contribuiremo invece, sulla base dell'esperienza e delle relazioni maturate in questi cinque anni, alla costruzione di una lista del Partito Democratico aperta a competenze e sensibilità indipendenti, la cui presenza è numerosa in città e il cui coinvolgimento e impegno sono fondamentali per rafforzare il progetto di cambiamento del centrosinistra.Ringraziamo chi ci ha eletto permettendoci di fare un'esperienza intensa e appassionante, costruendo relazioni e idee che poniamo al servizio del progetto politico di cambiamento che il centrosinistra e Graziano Rinaldini incarnano per Forlì", concludono Morgagni e Calderoni.