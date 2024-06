La maratona di fine campagna elettorale di Rinaldini si conclude in Piazza Saffi: sul palco tutta la coalizione

"Una giornata per Forlì". Venerdì è in programma la maratona di fine campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra, Graziano Rinaldini. Si comincia alle 8,30 con la colazione presso “Casa Romagna bar Flora” in piazza Saffi 45, si proseguirà alle 9.15 con un itinerario a tappe al mercato cittadino in piazza Saffi e in piazza Cavour, poi giro e visita al nostro bellissimo Mercato delle Erbe in piazza Cavour e dalle 11.30 pranzo in mensa in via Edison 12. Nel pomeriggio, alle 15, ritrovo alla Taverna Verde in via Somalia 2 e alle 16 l’incontro con i cittadini alluvionati a Villanova, in via Zignola, per un momento di ascolto e di condivisione.

La giornata si concluderà alle 20 in piazza Saffi con la presenza sul palco del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e del candidato sindaco di Forlì Graziano Rinaldini.

Nel corso della serata sono previsti gli interventi degli esponenti della coalizione a sostegno della candidatura di Graziano Rinaldini: Gessica Allegni segretaria territoriale del Partito Democratico, Michele Valli segretario comunale del Partito Democratico, Michele Fiumi portavoce della lista Rinnoviamo Forlì, Massimo Marchi candidato al consiglio comunale per la lista Rinnoviamo Forlì, il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, Giacomo Zattini candidato al Parlamento Europeo per il Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Creta portavoce di Europa Verde Forlì e Marisa Fabbri segretaria di Sinistra Italiana Forlì.

“Abbiamo deciso di concludere la nostra campagna elettorale così come l’abbiamo vissuta ogni giorno in questi mesi intensi e appassionati che hanno preceduto le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno - dice Graziano Rinaldini -. Lo faremo nelle vie e nelle piazze della città, in mezzo alla gente, incontrando le cittadine e i cittadini, con i tanti volontari che hanno dato un contributo fondamentale di generosità e partecipazione. Sarà una giornata di festa e di incontri che da mattina a sera ci porteranno dal centro ai quartieri e che culminerà in piazza Saffi insieme al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, e ai rappresentanti della coalizione che ci sostiene”.