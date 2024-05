La ministra Bonetti a Forlì per sostenere la candidatura di Zattini: "Ha una visione chiara della città"

“Come Azione sosteniamo la candidatura alla riconferma del sindaco Gian Luca Zattini attraverso La Civica Forlì Cambia di cui facciamo parte, per un motivo semplice: per noi fare politica significa migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini e creare le condizioni per il miglior benessere e sviluppo per il territorio. Quando ci troviamo di fronte ad un’ amministrazione che ha operato bene e che ha una visione chiara per la città, nella quale ci riconosciamo e con la capacità di mettere a terra i progetti, è evidente che siamo a sostegno nel contribuire a questo disegno politico”. Così Elena Bonetti, ex ministra del Governo Draghi e Conte e deputata di “Azione” di Carlo Calenda, ha motivato l’appoggio a Zattini alle prossime amministrative. La volontà condivisa con La Civica è quella di uscire da logiche di bipolarismo politiche che bloccano il Paese.

“A forza di domandarci se i provvedimenti fatti sono di destra o di sinistra l’Italia è rimasta bloccata per anni - ha sottolineato- . Noi siamo una forza politica che vuole proporre all’Italia uno spazio di incontro. Questo è lo stile con cui vogliamo fare politica e lo abbiamo riconosciuto nella Giunta Zattini”. La trasversalità de La Civica e la capacità di essere inclusivi per mettere assieme un progetto di città è stato particolarmente apprezzato dalla ex ministra che si è congratulata in particolare con Paola Casara per essere riuscita a costruire una squadra ampia e trasversale. Massima condivisione anche dei temi cardine attorno ai quali ruota il programma politico ovvero porre la massima attenzione a famiglie, scuole, imprese, giovani e alle politiche dedicate al lavoro con un occhio di riguardo alle modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme.

“A Forlì - ha illustrato Paola Casara, presidente de La Civica Forlì Cambia - in questi cinque anni di mandato abbiamo fatto tantissimo per incentivare il numero di asili nido cittadini e potenziare quelli già presenti anche con un’intesa pubblico-privato che sta andando avanti da anni e che vogliamo continuare a potenziare. Per farlo, abbiamo previsto un ampliamento di alcune decine di posti già per il prossimo anno che andranno ad aumentare, in maniera progressiva, garantendo sempre il 100% delle richieste anche grazie ad una co-progettazione con gli attori del territorio”. Un esempio unico nel suo genere che la stessa Bonetti vorrà portare a modello nelle politiche educative nazionali. “Abbiamo messo a disposizione risorse per 600mila euro all'anno dedicate alle attività extra scolastiche ampliando la fascia d’età dei ragazzi dai 6 ai 18 anni”, continua Casara.

“Su Forlì abbiamo fatto investimenti importanti - aggiunge Bonetti - : 6 milioni di euro, anche grazie ai fondi Pnrr, in investimenti di strutture come i centri per le famiglie e asili nido, che mai erano arrivati prima. Tra il 2020 e il 2021, a Forlì sono stati destinati circa 220mila euro all’anno per organizzare i centri estivi , cifra che poi si è stabilizzata attorno ai 115 mila euro annui. È importante dare soldi ai Comuni, di concerto con gli altri attori interessati, perché durante l’estate si possa dare continuità all’azione educativa per tutti, anche per le famiglie che non se lo possono permettere. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che rende strutturale il finanziamento ai Comuni con fondi moltiplicati per quattro. Ciò significa che, per Forlì, ci sarebbero oltre 400mila euro strutturali all’anno come fondo per organizzare attività educative integrative. È una legge che è stata firmata da tutti i gruppi parlamentari, di destra e sinistra. Sindaco - ha concluso rivolgendosi direttamente a Zattini - voglio essere con te al governo di questa città per migliorare la vita dei cittadini, soprattutto di giovani e anziani”.

“Di questa campagna elettorale - ha detto soddisfatto Gian Luca Zattini - una delle cose che ho apprezzato maggiormente è stata la capacità di ragionare al di là degli steccati. Al di là delle ideologie ci sono le persone. Dunque il saper valutare non tanto lo schieramento ma come ci si propone e quali prospettive si dà alla città, per me è stato un segnale di grandissima soddisfazione personale e per la mia amministrazione”.