La naturopata Annalisa Calandrini si candida a sostegno di Zattini: "Promuove l'educazione alimentare e l'enogastronomia locale per un futuro salutare e sostenibile"

L’educazione alimentare è per Annalisa Calandrini, candidata de La Civica Forlì Cambia che appoggia l’elezione di Gian Luca Zattini alle prossime amministrative, non solo un lavoro ma l’asse attorno al quale deve ruotare una società sana e sostenibile. “Prevenire è meglio che curare - afferma Calandrini - e per questo un progetto che mi piacerebbe molto potenziare all’intero delle scuole, a partire dalle primarie, è l’educazione alimentare come prevenzione alla salute perché i bambini di oggi saranno i giovani e gli adulti di domani. La nutrizione è una componente essenziale della nostra salute e del nostro benessere: insegnare ai più piccoli l'importanza di una dieta equilibrata e di abitudini alimentari sane è fondamentale per promuovere uno stile di vita corretto e prevenire malattie legate all'alimentazione".

Naturopata, sportiva e amante della vita all’aria aperta, Calandrini sostiene la necessità di proseguire il percorso intrapreso nei cinque anni di mandato di Zattini rispetto l’ampliamento capillare delle piste ciclabili, ma reputa importante anche valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali per promuovere i produttori del territorio unitamente all'economia locale. “Visto che in Romagna abbiamo grandi produttori di vino - ragiona - credo che sarebbe una grande opportunità valorizzare mondi legati al cibo e al vino facendo conoscere oltre i confini provinciali le nostre eccellenze”. La scelta di candidarsi e di sostenere la candidatura di Gian Luca Zattini è legata, spiega, “all’indiscussa capacità che ha dimostrato nel gestire emergenze importanti quali il Covid e l’alluvione che hanno contrassegnato questi anni difficili. Il mio slogan - conclude - è “scegli oggi il tuo domani” e sottolinea l'importanza di fare scelte consapevoli per costruire un futuro migliore per tutti”.