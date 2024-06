La neo sindaca di Santa Sofia ospite di "Salotto Blu": "Sono ottimista, giovani coppie scelgono di vivere qui"

Ilaria Mariani è stata ospite della trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno che andrà in onda stasera, giovedì alle 23 su VideoRegione, canale 99 del digitale terrestre. La nuova sindaca, eletta lo scorso 9 giugno con una netta maggioranza di voti, mostra idee chiare per il futuro: "Tutte le comunità collinari come la nostra affrontano il rischio dello spopolamento, ne siamo consapevoli. Sappiamo che occorre una rivisitazione del ruolo di enti intermedii come la Provincia o la Unione dei Comuni che, con la uscita della città capoluogo, Forlì, affronta una crisi non risolta. Ma tutti stiamo facendo sforzi e progetti: a Santa Sofia i servizi sociali e scolastici funzionano, ci sono medici di base e continua l'attività del nostro ospedale, ci sono costanti iniziative culturali e ricreative. Anche per questo, oltre che grazie alle imprese locali, la qualità della nostra vita è apprezzata. Detto questo, gambe in spalla e lavoriamo. La giunta precedente, guidata da Daniele Valbonesi, ha svolto un lavoro proficuo e considerato con favore dai cittadini: auspico di continuare a quel modo e di proporre nuove iniziative".

Nel suo team di fiducia, tra riconferme e nuovi ingressi, Marianini ha portato con sé l’assessore Matteo Zanchini, nominato vicesindaco, con deleghe al bilancio, lavori pubblici, politiche tributarie, società partecipate, organizzazione dei servizi e comunicazione istituzionale. Confermata anche l’assessora Isabel Guidi, alla quale la sindaca ha affidato la delega ai servizi sociali, welfare, politiche giovanili, transizione digitale, antifascismo, memoria, pace e diritti umani. Tra i nuovi ingressi, di natura non elettiva, viene nominato assessore Franco Locatelli, che si occuperà di politiche energetiche, turismo e sport. Infine, entra nell’esecutivo l’assessora Chiara Bellini con delega alle politiche educative e scuola, cultura, pari opportunità e politiche di integrazione ed inclusione. Ilaria Marianini ha tenuto per sé sanità, urbanistica, personale, protezione civile, politiche territoriali, ambiente e sfide climatiche ed infine cura e manutenzione del territorio, a riprova della grande attenzione che si vuol dedicare a questi aspetti.

Forte dell’esperienza del gruppo nato in campagna elettorale, la Sindaca ha affidato compiti anche ai consiglieri comunali. Daniele Valbonesi, sindaco uscente e consigliere comunale più votato, si occuperà di viabilità. A Moreno Castagnoli vanno agricoltura, caccia e pesca, mentre a Laura Facciani il commercio e le attività produttive. Il consigliere Emanuele Stradaioli sarà delegato alla farmacia comunale, Gabriele Nuzzolo al volontariato e associazionismo, mentre Anna Sassi si occuperà di partecipazione e socialità.