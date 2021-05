"L'urgenza e la drammacità toccata con mano durante il lockdown dicono che non c'è tempo per le divisioni"

Ad una settimana dal flashmob in centro storico a Forlì contro il fenomeno della violenza di genere, “Rendi il silenzi un urlo”, la presidente della Commissione Pari Opportunità Marinella Portolani ringrazia "tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita e alla grande adesione di questo evento di sensibilizzazione per un tema tanto drammatico quanto importante e attuale come i "Femminicidi"".

"Dobbiamo adottare ogni strategia possibile dalla informazione alla sensibilizzazione all educazione e agli strumenti di legge "codice rosso", "monito" per evitare questa mattanza - prosegue Portolani -. La parità di genere e il suo ottenimento non deve e non può avere colore politico, l'urgenza e la drammacità toccata con mano durante il lockdown dicono che non c'è tempo per le divisioni". Su YouTube è stato pubblicato un video della giornata di sensibilizzazione.

Portolani annuncia inoltre "un progetto da portare nelle scuole molto importante, che sarà presentato il 10 giugno nella prossima commissione consiliare".