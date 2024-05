La parlamentare Rosaria Tassinari visita l'azienda specializzata in stampe digitali: "Un'eccellenza non solo locale"

La deputata e coordinatrice di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari, assieme a Vinicio Pala, si è recata giovedì mattina in visita ad una azienda romagnola, la Star Grafic di Forlì, guidata dall’imprenditore Domenico Zanchini. L’azienda è specializzata in stampe digitali, campo in cui si è mossa tra le prime in Italia intravedendo le potenzialità di un settore che sta modificando il mercato. “La star graphic di Forlì è una vera eccellenza - commenta l'esponente azzurra -: ogni volta che mi trovo ad entrare in una delle nostre aziende, mi rendo conto di quanto sia ricco di competenza e di passione il nostro tessuto produttivo e ,lo dico davvero, mi sento sempre più responsabilizzata nel fare in modo che l'azione delle istituzioni, sia Italiane che europee, sia di supporto e di sostegno a queste aziende che, oltre a dar da vivere a tanti dipendenti, contribuiscono anche a portare in giro per il mondo l'orgoglio di essere italiani".