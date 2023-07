La ricostruzione post alluvione, Morrone (Lega): "Gli enti locali facciano verifiche puntuali sui danni effettivi"

“La Romagna è già ripartita e il Governo, con il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, farà il resto. Ciò non toglie che gli amministratori regionali e locali non possano esimersi dal fare la loro parte, anche assumendosi la responsabilità di molti dei danni che hanno subito territorio, economia e cittadini. Purtroppo, finora abbiamo solo ascoltato lamentele e richieste incalzanti, a volte perfino inverosimili”. Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“La Regione per serietà e trasparenza avrebbe dovuto già in partenza scremare gli elenchi dei danni presentati da Province e Comuni, dando priorità alle istanze veramente urgenti di chi ha perso tutto, alla ripartenza delle aziende allagate e alle strutture pubbliche effettivamente danneggiate dall’alluvione - prosegue l'esponente del Carroccio -. Ci sembra invece che l’amministrazione regionale navighi a vista e non abbia il polso della situazione, mentre c’è chi sembra certo di poter approfittare delle risorse statali per recuperare lavori pubblici datati ma mai realizzati".

"Stefano Bonaccini, poi, non la racconta giusta: non solo non può non avere conoscenza del decreto legge ‘ricostruzione’ che è in Gazzetta Ufficiale dal 5 luglio, nè può affermare di non sapere nulla avendo accompagnato Figliuolo nel tour della Romagna alluvionata, ma addirittura sorvola sempre sul fatto che la Regione ha consegnato al Governo l’elenco ufficiale dei danni solo venerdì scorso, 30 giugno, alle 19.09, in estremo ritardo, visto che è su quel documento che l’esecutivo nazionale sta lavorando - attacca Morrone -. C’è poi il fattore dei controlli. Esigiamo che gli enti locali mettano in atto verifiche puntuali sui danni effettivi e su come sono state spese le risorse, comprese quelle frutto di donazioni solidaristiche”.