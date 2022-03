La riforma dell’ordinamento penitenziario, le proposte del deputato Morrone in sei punti

Il Senato ha ospitato il convegno "Il ruolo della Polizia Penitenziaria nel sistema della sicurezza nazionale", che ha visto anche la partecipazione del parlamentare forlivese, Jacopo Morrone. L'esponente della Lega ha ascoltato la relazione del segretario generale del Sappe, Donato Capece, presentando alcune proposte per la riforma dell’ordinamento penitenziario. Per Morrone è necessario "’avvio di una sperimentazione sull’utilizzo del Taser all’interno degli istituti penitenziari, quale deterrente alle centinaia di aggressioni ai danni della Polizia penitenziaria, così come ricordato nei giorni scorsi dal segretario della Lega Matteo Salvini".

Per il deputato occorre "una riforma dell’organizzazione del ministero della Giustizia che affidi la gestione delle donne e degli uomini in uniforme a personale altamente specializzato dello stesso corpo di Polizia penitenziaria, dotato di idonei requisiti tecnici, di mentalità e di cultura professionale; un intervento strutturale sull’organizzazione del Ministero della Giustizia, in primo luogo accorpando il Dgmc e il Dap nel nuovo Dipartimento per l’esecuzione penale (Dep). Al Dep dovrebbero essere attribuiti la gestione amministrativa di tutte le strutture penitenziarie nonché i compiti di trattamento, anche rieducativo, delle persone detenute o ammesse a misure alternative alla detenzione".

Inoltre occorre "una nuova struttura ministeriale, il Dipartimento per la sicurezza della giustizia (Dsg) affidata ad appartenenti del Corpo, che dovranno occuparsi della gestione unitaria del Corpo di Polizia penitenziaria; l’istituzione del nuovo Dipartimento per la sicurezza della giustizia, un Reparto di pronto intervento con il compito di attivarsi in tutte le situazioni critiche di una certa gravità negli istituti penitenziari, ma assicurando anche la vigilanza delle sezioni presso le quali sono assegnati i detenuti più violenti e indisciplinati". Infine chiede anche "l'istituzione di un reparto composto da personale selezionato dal punto di vista dei requisiti fisici e psicologici, destinatario di un particolare addestramento e di un adeguato equipaggiamento che si articolerebbe su tutto il territorio nazionale per garantire un pronto intervento in ogni situazione di significativa difficoltà negli istituti penitenziari, ma che potrebbe avere anche altre importanti articolazioni sempre inerenti alla vigilanza".