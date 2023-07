La rinascita dei Giardini Pubblici, Costantini (Lega): "Una battaglia partita nel 2018"

Tornano a splendere i Giardini Pubblici di piazzale della Vittoria al termine del restauro che è durato per quasi tre anni, costato 1,3 milioni di euro. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nei giorni scorsi.

"La battaglia della Lega per riportare i giardini pubblici al loro splendore ha radici piuttosto profonde - commenta il consigliere comunale Andrea Costantini - Raccogliemmo migliaia di firme nel 2018 e non abbiamo mai perso di vista l'obiettivo. Con l'iniziativa dell'allora mio capogruppo Daniele Mezzacapo, nel 2018, raccogliemmo migliaia di firme sottoscritte in apposita modulistica il cui obiettivo era quello di tenere alta l'attenzione sul degrado in cui versava il parco della Resistenza. 'La risposta dei cittadini arrivata puntuale faceva emergere con un grido collettivo quanto Forlì volesse riappropriarsi di uno dei suoi spazi più belli sottraendolo al degrado e al senso di abbandono e incuria".

"Tornano oggi a splendere i Giardini Pubblici di piazzale della Vittoria al termine del restauro. Tre anni,1,3 milioni di euro. Questa la ricetta che ha restituito i giardini ai Forlivesi che hanno visto questo spazio transennato per 25 anni. Questo grande risultato - conclude il consigliere - non deve essere punto di arrivo, quanto punto di partenza per un nuovo impegno: creare al suo interno iniziative atte a valorizzarlo al massimo".