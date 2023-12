La riunione dei sovranisti a Firenze, Morrone (Lega): "Questa è l'Europa del futuro"

"Un evento epocale. Oggi a Firenze l'Europa del futuro, l'Europa dei popoli, l'Europa libera e democratica. L'Europa della pace che non dimentica le proprie radici giudaico-cristiane, la propria civiltà, la propria identità e che respinge ogni forma di terrorismo e fondamentalismo.Le manifestazioni contro? Non ci preoccupano se non utilizzano la violenza. Certo è che qui l'obiettivo sembra quello di intimidirci e di volerci chiudere la bocca. Non hanno mai scelto metodo più sbagliato che la dice lunga sui timori delle sinistre e sulla loro antidemocraticità. Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, Segretario della Lega Romagna commentando la kermesse dei sovranisti europei organizzata dalla Lega di Matteo Salvini a Firenze, durante l'evento è intervenuta anche Marine Le Pen con un videomessaggio.