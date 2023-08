La sindaca di Galeata a "Salotto blu": "Fusioni tra i Comuni? Deciderebbero, eventualmente, i cittadini"

Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera, giovedì, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre, Francesca Pondini ha fatto il punto sui primi novanta giorni del suo mandato di prima cittadina e risposto a domande su temi di attualità. La sanità pubblica? "Servono sostegno e investimenti a livelli territoriali diversi da quelli di un piccolo Comune, la nostra gente va tutelata. Faremo di tutto per mantenere l'ospedale di Santa Sofia, è un presidio indispensabile".

La forte presenza extra comunitaria in paese? "Il clima è sereno, la convivenza tiene. Certo, Galeata conta una presenza fortissima di stranieri, per ragioni storiche che tutti conoscono. Occorre che tutti facciano la propria parte, con serenità". L' eventualità di fondersi con altri Comuni? "Se ne parla da tanto, periodicamente. Non se n'è mai fatto nulla. Vedremo se in futuro da eventualità potrà diventare necessità oppure no. Comunque, a mio giudizio, una decisione del genere spetterebbe direttamente ai cittadini".