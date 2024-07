La sindaca Garavini a "Salotto blu": "Forlimpopoli? Una comunità orgogliosa e attrattiva"

Milena Garavini, alla testa di una coalizione di centrosinistra, lo scorso 9 Giugno è stata riconfermata alla guida della città artusiana con oltre il sessanta per cento dei consensi. Un successo inequivocabile. Eppure, con sorpresa da parte degli osservatori esterni, c'era stato un periodo di riflessione non breve, in merito alla sua ricandidatura, da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico locale. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99, Garavini non si sofferma su quegli avvenimenti: "Gli elettori hanno apprezzato e premiato quel che è stato fatto negli ultimi cinque anni, questo ci rende felici e ci responsabilizza. Guardiamo al futuro con una squadra rinnovata ed entusiasta. Non era affatto sicura che potessimo vincere, confessa la prima cittadina, "anche per me la campagna elettorale è stata occasione per ascoltare, incontrare persone, confrontarmi. Ne faremo tesoro".

"Qui - aggiunge- la politica è sempre stata importante e partecipata, abbiamo avuto ottime amministrazioni e personalità forti che hanno saputo valorizzare la posizione geografica e strategica di Forlimpopoli". Il futuro? "Importanti scelte amministrative ci attendono. Vorrei poter incentivare ulteriormente l'orgoglio di appartenere alla comunità, già storicamente intenso. Qui, tra i cittadini, convivono concretezza e affettività. Nei prossimi cinque anni lavoreremo per incrementare l'attrattiva di Forlimpopoli e la diffusione delle opportunità."