La situazione delle Terme di Castrocaro: Lisei (Fdi) interroga la Regione

"Qual è lo stato dei lavori di riqualificazione delle Terme di Castrocaro, nel forlivese? Quali attività e servizi sono fruibili e a che punto è il piano di investimenti messo in atto dagli acquirenti? E, ancora, quale decisione ha assunto la Regione riguardo alla dismissione delle quote di partecipazione nella Società Terme di Castrocaro Spa - Società di Salsomaggiore Srl in liquidazione?" Sono i quesiti rivolti alla Giunta regionale da Marco Lisei (Fdi) tramite un'interrogazione.

Sulla parte relativa alle quote societarie, il consigliere ricorda che "sono citate nel Piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna varato nel 2020, fortemente condizionato dalla pandemia". Le Terme di Castrocaro sono un’eccellenza, afferma Lisei, e assicurano “prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (Lea) come le cure termali, le cure terapeutiche e la riabilitazione motoria”. "Il Centro termale è classificato dal ministero della Salute di Prima Categoria Super - continua il capogruppo - in quanto dotato di un poliambulatorio diagnostico clinico".

Il processo di privatizzazione vede oggi un gruppo privato detenere il 65% delle quote dismesse da Regione, Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Castrocaro Terme e “nel 2019 gli investimenti per la riqualificazione del Centro Termale da parte della proprietà privata sono stati stimati in 30milioni”. Attualmente, però, la riqualificazione sarebbe in una fase di stallo.

Lisei, pertanto, ha presentato l’atto ispettivo sottolineando anche che “le Terme di Castrocaro rappresentano una grande risorsa per il territorio, sia per la qualità delle attività e delle prestazione sanitarie offerte sia per la forte attrazione turistica da sempre esercitata e pertanto si ritiene doverosa la loro massima valorizzazione”.