La vicepresidente del Consiglio Massa: "Delusa per la mancata esposizione della bandiera della pace"

Sono profondamente delusa dall’amministrazione comunale della mia città che non ha pensato di esporre la bandiera della Pace dal balcone su Piazza Saffi. Un gesto semplice ma significativo per unirsi ai tanti appelli nazionali e internazionali che chiedono una risoluzione dello stato di guerra dichiarata nei territori ucraini. Un gesto di solidarietà per condividere la preoccupazione dei 750 cittadini ucraini, residenti a Forlì, che in questo momento stanno vivendo ore di angoscia per le loro famiglie sotto assedio dell’offensiva russa. Un gesto necessario per stringersi ai nostri concittadini e al popolo ucraino che sta vivendo una situazione di terrore e di disperazione. Per fortuna nella nostra città, c’è chi sta dimostrando molta più sensibilità a questa dolorosa vicenda, come il Comitato di quartiere dei Romiti che sta organizzando, per martedì 1 marzo, un’iniziativa con l’esposizione di una grande bandiera della Pace e del coinvolgimento di oltre 300 bambini per la realizzazione della scritta 'pace', immortalata dal cielo. In Consiglio Comunale, previsto per lunedì 28 febbraio, chiederò conto di questa grave mancanza.

Elisa Massa, vicepresidente del Consiglio Comunale di Forlì