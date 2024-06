Elezioni, Lasaponara (Lega): "Accoglienza immigrati con fondi comunali? Esistono già i fondi del ministero dell'Interno"

"Circolano on line interventi di candidati alle elezioni comunali ed altre personalità del mondo pacifista e di sinistra che caldeggiano interventi finanziati direttamente dall’amministrazione comunale per promuovere e incentivare l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri del nostro territorio. Tutto questo a spese dei cittadini forlivesi, utilizzando risorse di bilancio che andrebbero impiegate per altro: nidi di infanzia, assistenza agli anziani, servizi sociali, strade, verde pubblico ed altro. Purtroppo, mi trovo costretto a ricordare a costoro che non è competenza comunale la formazione linguistica e professionale, l'integrazione, l'autonomia sociale ed economica degli stranieri". Così Francesco Lasaponara, consigliere comunale di Centrodestra per Forlì, candidato come indipendente nella lista della Lega.

"Ogni anno l'autorità di gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, ovvero la Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del inistero dell'Interno, pubblica avvisi per la selezione di proposte progettuali che vengono discussi con il filtro delle varie prefetture, inclusa quella di Forlì, ed il coinvolgimento di decine di soggetti aggreditati - afferma Lasaponara -. E si parla di milioni di euro di budget. Immaginare, come qualcuno azzarda, di aggiungere a queste somme altri fondi comunali è da considerare una proposta irricevibile, oltre che incongrua per competenza".

Lasaponara precisa che "il mio rilievo non muove da un pregiudizio anti-straniero, bensì da una semplice riflessione logica e giuridica. Io sono il primo, per il mestiere che svolgo, spesso all'estero (Medio Oriente e Asia) e la mia formazione umana e familiare, ho vissuto negli Stati Uniti per un po’, che più di una volta ha contribuito a favorire l'integrazione di effettivi richiedenti asilo che fuggivano da un paese in guerra come Afghanistan, Libano e Iraq), o luoghi dove le libertà individuali erano precluse, come il Pakistan. Ma sono anche dell'idea che non possa essere favorita a tutti i costi un'integrazione avulsa dalla condivisione delle nostre leggi, della nostra storia, della nostra cultura e dei nostri usi e costumi".

"Infine, muovo l'invito a chi, candidandosi ad un ruolo amministrativo, sostiene un'integrazione incondizionata e priva di regole, di dar prova almeno di conoscere le norme e le prassi - conclude il candidato della Lega -. Pena la possibilità di escludere alla radice ogni credibilità politica e tecnica di svolgere un incarico che dovrebbe rappresentare tutta la comunità".