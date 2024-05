Elezioni, Lauro Biondi non sarà in lista e si autosospende da Forza Italia: "Hanno prevalso gli egoismi"

In occasione dell'ultima seduta del Consiglio comunale, aveva annunciato di “aver sciolto la riserva” di ricandidarsi per il prossimo Consiglio Comunale, spiegando di aver maturato questa decisione "dopo aver ricevuto molte sollecitazioni da tanti elettori ed amici di Forza Italia". Tuttavia la circostanza non ha trovato riscontro negli azzurri forlivesi. E così Lauro Biondi ha annunciato di autosospendersi dal partito berlusconiano.

"Dopo 14 anni di militanza in Forza Italia, ma soprattutto forte della mia lunga esperienza al servizio del pensiero e della tradizione Repubblicana, non avrei mai creduto che ragioni che nulla hanno a che vedere coi principi e coi valori propri dell'interesse generale mi potessero costringere alla autosospensione da Forza Italia, abdicando al ruolo che gli elettori di Forza Italia mi hanno immeritatamente assegnato, non prima di aver assolto al mio dovere di consigliere di Forza Italia, fino alla fine del mandato", esordisce Biondi.

Una decisione, aggiunge, presa dunque a causa dei "personalismi" all'interno del partito: "Voglio ricordare prima di tutto a me stesso, ma anche agli elettori di Forza Italia, che il mio impegno nel partito si deve essenzialmente alla figura e al ruolo di Silvio Berlusconi. Anche per il fondatore di Forza Italia avevo deciso comunque di continuare la mia battaglia a Forlì ed in Romagna, a costo di doverlo fare da posizioni e da tribune diverse da quelle che lui avrebbe voluto".

"A Forlì e in Romagna il partito rischia di perdere la propria identità ed è per l'effetto di un uomo solo al comando, anzi di una donna (il riferimento è a Rosaria Tassinari, ndr) che però non ha dimostrato la necessaria autorevolezza - attacca Biondi -. Al confronto, gli attuali vertici locali hanno preferito far terra bruciata attorno a sé,per non avere altri competitors, tramite un vecchio gioco politico di circondarsi di persone mediocri, per evitare di essere offuscati".

Conclude Biondi: "Ho cercato in tutti i modi, col garbo della buona politica, di far ragionare i vertici provinciali e regionali, non c'è stato niente da fare. Hanno prevalso gli egoismi, quegli stessi che noi, e parlo al plurale, perché insieme a me ci sono centinaia di elettori di Forza Italia, non accetteremo mai nessun tipo di condizionamento semplicemente per una ragione: "non portiamo un amore secolare al pensiero liberale e democratico, alla nostra città e alla nostra gente di Romagna"".