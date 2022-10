Lavori alle facciate del Classico, Costantini (Lega): "Un grande risultato"

Sono partiti i lavori di ripristino e riqualificazione delle facciate del Palazzo situato in Piazzale della Vittoria. "Erano anni che le direzioni scolastiche, le famiglie e gli studenti li sollecitavano - afferma il consigliere comunale della Lega Andrea Costantini, responsabile della Lega Giovani Romagna -. Fino a qualche settimana fa quella che può essere definita la casa di centinaia di studenti era ostaggio di pericolose impalcature, in attesa che partissero queste importanti opere di ristrutturazione". "Finalmente questa Amministrazione è intervenuta laddove altri hanno latitato per anni - conclude l'esponente del Carroccio -. La giunta Zattini ha avuto la capacità e la volontà di sbloccare una situazione di lungo corso, ormai scivolata nel dimenticatoio, mettendo al primo posto come sempre la sicurezza e la crescita educativa dei nostri ragazzi".