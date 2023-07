Lavori sulla "Cervese", l'attacco di Biondi (Forza Italia): "Disagi per gli automobilisti. Manca buon senso e programmazione"

La Cervese, la via del mare che collega Forlì con Cervia, trasformata in un "percorso ad ostacoli, con disagi" per gli automobilisti. Per Lauro Biondi, capogruppo consiliare a Forlì di Forza Italia, "la Provincia tratta la "Cervese" come se fosse una strada qualsiasi, dimenticata da tutti e percorsa da pochi cittadini. E' emblematico il fatto che, nei mesi di giugno e luglio, le interruzioni e i lavori sulla "Cervese" si susseguano e si ripetano come se quel collegamento non fosse un collegamento col mare e, per questa ragione, in questo periodo particolarmente denso e impegnativo".

Argomenta Biondi: "Dall'inizio dell'anno, prima l'interruzione per il rifacimento del ponte sul Bevano nei pressi di Casemurate, protrattosi fino all'8 luglio, poi la messa in opera dei cavi di fibra ottica anche in contemporanea con lo stesso rifacimento del ponte. Alcuni giorni dopo, in contemporanea, nuove interruzione per il rifacimento del manto di asfalto in diversi punti della strada. Da ultimo, come se non fosse bastato tutto il resto, all'altezza di via Erbosa-La Caserma, la sostituzione del guard-rail nello stesso incrocio".

"Per aver programmato tutto questo nel periodo estivo sulla statale "Cervese", noi crediamo debba essere servito un esame particolare, sostenuto da coloro che hanno predisposto questo programma, per la logistica e il buon senso - conclude Biondi -. Manca il buon senso, manca la programmazione della Provincia, i cittadini giudicano quale sia l'attenzione dei loro amministratori provinciali. Noi, pur con la nostra proverbiale moderazione, diciamo basta a chi sembra amministrare per caso".