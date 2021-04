Lavori in corso a Villafranca per la realizzazione del nuovo sgambatoio

Manca poco al ‘taglio del nastro’ del nuovo sgambatoio di Villafranca, un servizio essenziale voluto dall’Amministrazione cittadina per tutti gli amici a quattro zampe che necessitano di un’area ad hoc per il proprio svago. A darne notizia è il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini, interessatosi dell’argomento d’intesa con l'assessore con delega al benessere animale, Giuseppe Petetta. "La realizzazione di questo sgambatoio soddisfa un duplice obiettivo - premette Costantini -. Da un lato si è dotato il quartiere di Villafranca, caratterizzato da un alto indice di residenzialità e un’elevata popolazione canina, di uno spazio riservato ai nostri amici animali che d’ora in avanti potranno muoversi in libertà e in sicurezza. Dall’altro, attraverso una semplice ma importante opera come questa, l’Amministrazione è riuscita a recuperare, valorizzandola, un’area da tempo sottoutilizzata riconsegnandola ai residenti con un rinnovato valore”.