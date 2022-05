"Al mercato delle Erbe serve un cambio di marcia". Il Centrodestra chiede una commissione ad hoc

“Raccogliamo l'appello degli operatori e degli utenti, dei tanti cittadini, che lavorano o frequentano ogni giorno il Mercato coperto di Forlì in piazza delle Erbe e devono sopportare infinite problematiche: locali chiusi e non sostituiti, infiltrazioni d'acqua all’interno quando piove, pochi parcheggi, cantiere del restauro ancora sostanzialmente aperto con i progetti annunciati di recupero mai completati e altre questioni ancora aperte. Per ragionare sul da farsi e superare lo stallo chiediamo al sindaco ed alla giunta la convocazione di una commissione ad hoc aperta agli operatori ed a chi segue il progetto più volte annunciato dall'amministrazione comunale”. A lanciare la proposta è Davide Minutillo, capogruppo di Centrodestra per Forlì, insieme ai consiglieri comunali Marinella Portolani e Francesco Lasaponara.

“Le difficoltà nel portare avanti il pieno recupero dell'area sono da ricondurre anche ai vincoli imposti dalla Soprintendenza alla quale vanno chieste le autorizzazioni per intervenire per i singoli interventi. E a questo rallentamento burocratico si devono sommare anche intoppi di vario tipo. Ma questo non esclude che chi amministra debba affrontare il problema con un piglio diverso, più deciso, con una voce più forte verso i soggetti competenti e questo ruolo auspichiamo per un sindaco di una città di quasi 120mila abitanti. Forlì merita il massimo impegno per la tutela dei propri asset economico sociali, ed uno di questi è proprio il Mercato Coperto, l'antico Foro Annonario. La riqualificazione strutturale del complesso coincide con quella commerciale e significa: sviluppo, maggiore offerta di prodotti in vendita e nuovi posti di lavoro. Dunque, dobbiamo sbloccare la situazione”: aggiungono Minutillo, Portolani e Lasaponara.

Il progetto presentato nei mesi scorsi prevedeva la sostituzione degli attuali banchi, circa una ventina, con nuove strutture in legno bianco, tipo “casette”. Sono previsti anche il rifacimento dei servizi igienici, carrelli per fare la spesa, ombrelloni e nuovi arredi a beneficio degli operatori del mercato che potranno somministrare ai clienti i prodotti del territorio. In serbo anche altre novità per rilanciare quello che – come in altre città romagnole – si vorrebbe trasformare nel polo gastronomico del centro storico cittadino.

“Ma sappiamo tutti che i lavori non sono stati ancora completati, che la novità più vistosa : la grande cupola di vetro che dovrebbe sorgere sopra l’Esedra è ancora un sogno e che la logistica e l'offerta (si parlava anche di apertura pomeridiana) non è stata ampliata o modificata. Dunque facciamo il punto della situazione in commissione con il sindaco e gli esperti. Si mettano 'nero su bianco' i problemi che hanno rallentato i lavori e si elabori un crono-programma così da poter ridare lustro al Mercato Coperto entro la chiusura del mandato amministrativo. Noi siamo dalla parte degli operatori e dei cittadini: si sblocchi questa fase di stallo”: conclude il capogruppo di Centrodestra per Forlì, Davide Minutillo, insieme a Marinella Portolani e Francesco Lasaponara.