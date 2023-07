Lavoro e lotta alla povertà, proposta di legge di Forza Italia: "Garantire retribuzioni più eque"

“Mentre tiene bianco la polemica sul salario minimo, Forza Italia presenta una proposta di legge alla Camera per garantire ai lavoratori retribuzioni più eque e sostenere i salari bassi”. Lo sostiene la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, membro della Commissione Lavoro della Camera. La proposta di FI è stata illustrata dal segretario del partito, Antonio Tajani, dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli, dalle deputate Rosaria Tassinari e Chiara Tenerini.

Spiega Tassinari: “La proposta prevede di applicare alle attività lavorative non coperte da un contratto collettivo nazionale (circa il 5% dei lavoratori italiani) il salario previsto dal contratto collettivo nazionale leader per il settore di riferimento, oppure dove non vi sia uno specifico settore di riferimento, di applicare il salario equivalente alla media dei principali contratti collettivi nazionali applicati in settori lavorativi affini. Per contrastare il fenomeno sempre più diffuso dei contratti pirata si prevede che anche dove i contratti esistono, ma prevedono importi più bassi di quelli previsti dal contratto leader del settore di riferimento, i salari dei lavoratori debbano essere equiparati a questi ultimi”.

"Al secondo punto invece, per sostenere i salari più bassi, si prevede per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 25 mila euro, la detassazione della tredicesima, del lavoro straordinario e di quello notturno, nel limite massimo di cinquemila euro annuo per ciascun beneficiario. La misura è strutturale e non una tantum, e per essa si prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro - continua -. La copertura tecnica al momento è reperita con 700 milioni di euro di taglio lineare alla spesa dei ministeri e 300 milioni a carico del fondo sociale per la formazione e l'occupazione. Nonostante la situazione economica sia in ripresa, l'inflazione rende troppo bassi i salari e quindi ci siamo chiesti come alzarli. Per questo abbiamo pensato di presentare una proposta di legge che offriamo all'attenzione dei nostri alleati di maggioranza e al dibattito, se vogliamo affrontare in maniera seria la questione dei salari dei lavoratori. Il modo migliore è utilizzare la contrattazione collettiva, ma a volte non ci sono seguiti o sono addirittura pirata e retribuiscono il lavoratore in maniera inaccettabile”.

Aggiunge la deputata Tassinari: “Le domande su quale sia il salario giusto, a quale livello va fissato e come, che aleggiano in queste settimane sul dibattito politico, hanno interrogato per secoli, teologi, filosofi e giuristi fin da medioevo. Con risposte che hanno oscillato tra il riconoscere un valore intrinseco ad ogni lavoro e invece l’idea che la determinazione del salario possa scaturire solo dal confronto tra le parti interessate, ovvero da contrattazione. Comunque sia si è sempre parlato nella storia di una remunerazione che assicuri almeno la sussistenza del lavoratore. Tale principio è fissato come norma dall’articolo 36 della nostra Costituzione: ‘Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’.

"Il tema dunque - osserva Tassinari - è antico e molto complesso. Nei mesi autunnali affronteremo il tema in Parlamento e nel Paese, con un dibattito serio e approfondito, fra alleati di governo e non, partendo anche dalla nostra proposta di legge, mettendoci in ascolto degli esperti e della complessa realtà storica e attuale. Infatti, questo è il ‘minimo’: discuterne; davvero il minimo che tutti dobbiamo ad oltre tre milioni di lavoratori poveri”.