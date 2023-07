Lavoro, Morrone (Lega): “Pmi ricchezza del Paese e dell'Emilia Romagna"

“Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia italiana e, in particolare, dell’Emilia Romagna, rappresentano l’eccellenza per la qualità dei prodotti e non hanno rivali sul piano dell’inventiva, ma hanno anche dimostrato di saper affrontare e superare con grande forza e coraggio i momenti più complessi e difficili che hanno vissuto il nostro Paese, con l’emergenza Covid, e oggi l’Emilia-Romagna, con l’alluvione”. Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, intervenendo all’inaugurazione della sede di Conflavoro a Bologna.

“Per la Lega è da sempre una priorità sostenere e incentivare il tessuto produttivo locale, con una particolare attenzione per i settori del turismo, che è il nostro ‘oro nero’, e dell’agricoltura di qualità, che ci rende famosi nel mondo - prosegue l'esponente del Carroccio -. La recente alluvione ha colpito diverse aree della regione ma siamo già pronti a rialzarci, con la fascia costiera che è totalmente operativa. Il Governo è al lavoro per sostenere le imprese e per avviare la ricostruzione. Penso alle misure contenute nel dl Lavoro, con il taglio del cuneo fiscale, penso agli incentivi per le assunzioni e ancora ai provvedimenti messi in campo per combattere l’inflazione. Che siamo sulla strada giusta lo certifica anche l’Istat con gli ultimi dati sul Pil: l’Italia cresce ed è tra le economie più affidabili dell’Eurozona. Credo sia fondamentale continuare a lavorare su questa strada per sviluppare nuove competenze, rafforzare la qualità e puntare sulla formazione per essere sempre più competitivi sul piano internazionale".