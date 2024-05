Lavoro, Rifondazione Comunista sottoscrive i referendum promossi dalla Cgil 

Rifondazione Comunista sottoscrive i referendum promossi dalla Cgil per il ripristino dell'articolo 18 per i licenziamenti senza giusta causa, per limitare l'estensione della precarietà e per la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti. "I referendum su cui si voterà il prossimo anno dovranno raggiungere il quorum e quindi sarà necessario che si sviluppi la più ampia convergenza in una campagna che non è solo sindacale ma per l'attuazione dei principi della nostra Costituzione - ricorda Bruno Basini, segretario della Federazione Prc Forlì -. Per queste ragioni come partito della classe lavoratrice sentiamo il dovere di sostenere i quesiti con il massimo impegno. Solo con un forte intreccio tra battaglia istituzionale e un fitto calendario di lotte generali e locali in un percorso che sappia unire tutto il mondo del lavoro, i soggetti colpiti nei redditi e nei diritti e tutti i movimenti di lotta sarà possibile contrastare la deriva in atto e creare le condizioni per la vittoria referendaria".