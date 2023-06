Lavoro, Tassinari (Forza Italia): "Sanzioni per omessa formazione in pandemia, il governo intervenga"

"L'ispettorato nazionale del lavoro sta procedendo a controlli documentali sull'adempimento degli obblighi di formazione obbligatoria relativi agli ultimi cinque anni, che stanno riguardando anche le attività più piccole e con rischi bassi, come, ad esempio, mercerie, negozi di abbigliamento, farmacie, parrucchiere, profumerie e bar. Le verifiche hanno portato alla irrogazione ai datori di lavoro di numerosissime sanzioni per l'omessa formazione dei lavoratori assunti durante il periodo della pandemia”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, che ha presentato una interrogazione al ministro del Lavoro Marina Calderone per chiedere quali iniziative intenda assumere a tutela di queste attività.

“Durante la pandemia - ha spiegato - sono stati sospesi i termini dei procedimenti amministrativi e prorogati gli effetti degli atti amministrativi in scadenza fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza. Coerentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva precisato che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non precludeva lo svolgimento dell'attività lavorativa, che avrebbe dovuto riprendere dopo la fine dell'emergenza sanitaria. In ragione delle sospensioni e dei ritardi nell'approntare i corsi di formazione il rilascio dell’attestato di formazione della sicurezza sul lavoro risultava così successivo all'assunzione, e per il datore di lavoro l'attestato del corso di formazione di Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) risultava in una data posteriore rispetto all'apertura dell'attività o alla stesura del documento di valutazione dei rischi”.