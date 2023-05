Lavoro, Tassinari (Forza Italia): "Tutelare l'occupazione giovanile e la famiglia"

“Sostenere il lavoro e l’occupazione giovanile, il work life balance e un ambiente di lavoro favorevole alla maternità e alla paternità sono condizioni imprescindibili per tutelare la famiglia ed incentivare la natalità”. Così la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, componente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) e prima assessora alle Politiche sociali, famiglia, pace e diritti umani nel Comune di Forlì (dal 2019) a margine degli Stati Generali della Natalità, l'evento dedicato all'analisi dello stato di salute demografico del nostro Paese, colpito dal più grave calo delle nascite da 160 anni a questa parte.

"La natalità è un tema che non tocca solo le famiglie, ma che investe anche la salute economica e sociale del Paese - continua Tassinari -. Oggi il quadro è desolante: 339mila nascite a fronte di 700mila morti. Con questo Governo di Centrodestra e con il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, abbiamo finalmente la possibilità e la competenza per invertire la rotta. Le misure messe in campo vanno nella direzione di valorizzare la genitorialità ed il ruolo delle mamme e dei papà".

" In questo importantissimo ‘cambiamento culturale’, Forza Italia pensa anche ad una Agenda Famiglia che preveda non solo contributi e sgravi finanziari, ma un intervento importante a sostegno delle famiglie per incentivare la natalità e supportare la crescita dei figli nei loro percorsi scolastici, educativi, sportivi e culturali”, conclude Tassinari.