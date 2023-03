Lavoro e legge Biagi, Tassinari (Forza Italia): "L'eredità del professore è ancora attuale"

"L’insegnamento che ci ha lasciato in eredità la vita di Marco Biagi è ancora attuale per le sue intuizioni e il suo contributo alla modernizzazione del diritto del lavoro. Da questa considerazione è partita la volontà di organizzare ‘20 anni dalla Legge Biagi’, incontro che si terrà mercoledì pomeriggio alle 14.30 nella Sala Colletti della Camera dei deputati. Sarà l’occasione per un confronto sulla straordinaria portata innovativa della riforma che prese appunto il nome di Legge Biagi - la legge 14 febbraio 2003, numero 30 – e per presentare in anteprima il contenuto di una proposta di legge di Forza Italia a mia prima firma che mira ad attualizzare e rivedere i contenuti di quel testo alla luce del mercato del lavoro italiano attuale”. Così in una nota la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari.

“La Legge Biagi - prosegue - ha introdotto una serie di strumenti per consentire al nostro Paese di dotarsi di una struttura di politiche attive del lavoro; oggi si rende necessaria una rimeditazione, tanto in termini di politica del diritto quanto di politica legislativa, che vada oltre lo schermo ideologico creatosi attorno a questo provvedimento. Ne parleremo con il prezioso contributo degli interventi: del presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, degli Onorevoli Chiara Tenerini,Tiziana Nisini e Walter Rizzetto, dei Professori Emmanuele Massagli e Michele Tiraboschi, rispettivamente presidente e coordinatore di Adapt, associazione di studi sul lavoro fondata nel 2000 proprio da Biagi, e dell’ex Ministro Maurizio Sacconi, presidente dell’Associazione Amici di Marco Biagi”, conclude la deputata azzurra.