Le farmacie dei servizi secondo RinnoviAmo Forlì

"Per rispondere ai bisogni sanitari crescenti espressi dalla nostra società, la lista ”RinnoviAmo Forlì” considera superato il “modello ospedalocentrico”. Al contrario, ritiene che sia fondamentale la sanità territoriale, in una nuova architettura più snella che integri assistenza ospedaliera e di territorio attraverso la costituzione di reti di servizi. Se la futura Casa della comunità potrà essere il principale punto di aggregazione di una molteplicità di servizi sanitari, sociosanitari e sociali, nondimeno occorre preservare un’offerta assistenziale di ”prossimità” che si potenzi e qualifichi mantenendo servizi ampiamente capillarizzati sul territorio quali ad esempio: i Nuclei delle cure primarie, le assistenze domiciliari, i Cau, le reti dei medici di medicina generale e dei Pls e le farmacie.

In quest’ottica, la farmacia può svolgere un ruolo basilare. La farmacia convenzionata che, nata come presidio per la distribuzione e il controllo del farmaco, grazie alla sua diffusa presenza (una ogni 3.000 abitante) può diventare sempre più un punto di riferimento essenziale per tutti i cittadini – con particolare sostegno a quelli residenti in centri periferici e più disagiati – garantendo, oltre alla vendita dei medicinali, anche molte altre prestazioni. Essa diventa, in tal modo, la “farmacia dei servizi”. Questa può offrire, utilizzando la telediagnosi, una vasta gamma di analisi di laboratorio e di diagnostica strumentale. In aggiunta a ciò, la fornitura di presidi terapeutici a domicilio e somministrazioni varie. La farmacia dei servizi, pur essendo stata concepita normativamente nei primi anni 2000 ha subito un'accelerazione decisiva durante la Pandemia (test Covid certificati, rilascio dei green pass, vaccinazioni, gestione delle ricette e dematerializzate). Ciò ha fatto della “farmacia dei servizi” un argine di tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, a fronte dello ”tsunami epidemico”.

L’evoluzione delle prestazioni erogate dalle farmacie può essere schematizzata nei seguenti termini; Farmacia tradizionale (dispensazione del farmaco e di presidi medico/chirurgici; farmaco e fitovigilanza; campagne di educazione sanitaria); Farmacia dei servizi oggi (servizio di prenotazione CUP; ritiro e stampa dei referti, telemedicina, spirometria,); somministrazione vaccinale; consegna a domicilio; Farmacia dei servizi di domani (presidio territoriale in rete con le case della comunità; punto di prossimità per l’assistenza domiciliare, in collaborazione con i medici di medicina generale e l’infermiere di famiglia/comunità; monitoraggio del paziente fragile e cronico, in collaborazione con il caregiver ed a supporto del medico di medicina generale). Ed ancora ruolo attivo per il conseguimento “dell’aderenza terapeutica”; orientamento dei pazienti verso i servizi appropriati della Asl; iscrizione e cambio del medico di medicina generale; infrastruttura telematica per il teleconsulto; partecipazione a campagne di tutela della salute pubblica; servizio di primo soccorso.

Considerando questo trend evolutivo, la farmacia dei servizi può divenire il primo presidio di prossimità assistenziale, essere un ”nodo fondamentale” dei servizi territoriali e concorrere – così come esplicitato nel programma della lista ”RinnoviAmo Forlì” - ad intercettare anche un disagio sociale che possa essere indirizzato – attraverso la pre definizione degli operatori di riferimento – verso i servizi sociali comunali. In tal modo anche la farmacia dei servizi va ad arricchire il vasto orizzonte della integrazione sociosanitaria".

Nino La Martire

Sostenitore e attivista della lista RinnoviAmo Forlì, a sostegno di Rinaldini sindaco