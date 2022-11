Liberazione di Castrocaro, il Comune non mette il suo logo sul manifesto dell'Anpi. "C'è rammarico"

L’Anpi sezione “Valle del Montone - Iris Versari” ricorda a 78 anni di distanza la Liberazione di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad opera delle Truppe Alleate. "Nella mattinata dell'11 novembre 1944 i soldati polacchi liberarono Castrocaro Terme, nel pomeriggio anche Terra del Sole fu liberata dai soldati inglesi - si legge nel manifesto dell'Anpi -. Un grazie speciale alle Truppe Alleate, ai partigiani e alle partigiane che ci hanno donato la libertà di cui possiamo godere ancora oggi".

Tutti gli anni in occasione di questa data, la sezione territoriale Anpi Valle Montone “Iris Versari” ed il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole condividono un manifesto in cui ricordano l’Anniversario della Liberazione del Comune. "Quest’anno, come ormai consuetudine, abbiamo proposto all’Amministrazione del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole il manifesto per poterlo poi convidire unitariamente ,ma con stupore abbiamo riscontrato una risposta negativa, motivata da più perlessità scaturite dal fatto che l’unica associazione che compariva sul manifesto era la nostra", rende noto l'Anpi.

"Come Sezione Valle Montone Iris Versari manifestiamo il nostro rammarico sulla decisione degli amministratori, pensando forse in maniera errata, di poter proseguire la collaborazione che negli anni si era creata con le precedenti amministrazioni - concludono dall'Anpi -. L’anniversario della liberazione dal nazifascismo non è una ricorrenza esclusiva dell’Anpi, ma è e deve essere la “festa” di tutte e tutti noi".